Ceylanpınar Belediyesi, yeşeren çınarları unutmadı

Ceylanpınar Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ceylanpınar Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.
Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Aziz Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve meclis üyeleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Vekili Demir ve beraberindekiler, Ceylanpınar merkezde bulunan emekliler Derneğini ziyaret etti. Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Aziz Demir , yaşlıya sahip çıkmayan toplumun yolunu bulamayacağını ifade etti. Demir, "Yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah onları başımızdan eksik etmesin, Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. Yaşlısına sahip çıkmayan toplum yolunu bulamaz. Bu düşünceden hareketle yaşlılarımıza sahip çıkmak, onların geçmişine yakışır şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Yaşlılar milletimizin onuru ve geçmişle gelecek arasında köprüdür. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyorum" dedi.
Ceylanpınar Emekliler Derneği Başkanı İbrahim Aldırmaz, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın kendilerine destek verdiğinin altını çizerek, "Biz yaşlıları hatırladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle biz yaşlıların hala sorumluluk içinde olduklarını size bildirmekten mutluluk duyarım. Ayrıca Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla biz yaşlılara değer verdiğini ve maddi katkılarda da bulunduğundan dolayı huzurunda da ona teşekkür ederim" dedi.
Emekliler Derneğinde bulunan yaşlılar ise bu anlamda hafta da kendilerini unutmayan Ceylanpınar Belediyesi’ne de teşekkür etti.
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