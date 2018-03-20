Ceylanpınar Belediyesi’nde taşeron sınavı yapıldı

Taşeron işçilere kadroya geçiş için Ceylanpınar Belediyesi’nde sınav yapıldı. Belediye de gerçekleştirilen sözlü sınavda, taşeron personele ağırlıklı olarak çalıştıkları alanlarla ilgili sorular soruldu.
Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK’nın ardından belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan işçiler için mülakat sınavı başladı. Ceylanpınar Belediyesi, Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak’ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyesindeki 247 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.
PERSONELE ALANI İLE İLGİLİ SORULAR SORULDU
Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, oluşturulan komisyon tarafından sözlü sınava tabi tutuldu. Adayların tek tek girdiği sınavda, personele hangi alanda çalışıyorsa o alan kapsayan sorular soruldu. Adayların büyük çoğunluğunun komisyon tarafından verilen sorulara rahatlıkla cevap verdiği ve çoğunluğunun sözlü sınavda başarılı bir performans sergilediği görüldü.
Taşerondan kadroya geçen belediye çalışanlarından Hüseyin Yeloğlu, ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.
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