Ceylanpınar’da 18 Mart Kutlaması

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’incu yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde başlayan törene İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Garnizon Komutanı Cihan Ünal, Jandarma Binbaşı Ahmet Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Atatürk büstüne çelenk koymayla başlayan tören saygı duruşu ve okunan istiklal marşıyla devam etti. Hükümet konağında başlayan tören şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretinin ardından tören 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Orta okulunun düzenlemiş programla devam etti. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından imam hatip orta okulu öğrencileri fetih süresi okudu. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı programın ardandan öğrenciler ilahiler seslendirdi. daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Hediye takdiminde bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, özellikle ilahiler okunurken çok duygulandığını belirterek, "Bundan 10-15 yıl önce böyle bir sahne olmuş olsaydı irtica gelmiş derlerdi ve ne kaymakam kalırdı vali kalırdı, hiç kimse kalmazdı. Ceylanpınar’ı asker basardı. Bakın nereden nereye geldik. Aslımızın bu olması gerekmiyor mu? Biz Müslümansız demiyor muyuz? Kimlikte Müslümandık ama gerçek Müslümanlığı yaşayamıyorduk" dedi. Türkiye’nin bugün Afrin’de başarılı olmasının tek sebebinin Türkiye olarak öze dönüş olduğunu ifade eden Atilla, "Türkiye olarak bugün özümüze geri döndük. Çanakkale ruhunun geri geldi. Eğer 15 Temmuz’a neden olan ihanet şebekeleri bugün olsaydı Afrin’de ne olurdu biliyor musunuz? Yenilirdik ve geri çekilmek zorunda kalırdık. Bugünleri bize yaşatan kim? Eğer Cumhurbaşkanımız olmamış olsaydı bugün bunları yaşayamazdık" diye konuştu.

18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma programı yapılan duanın ardından son buldu. Programın ardından şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.