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Ceylanpınar’da haşere ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Ceylanpınar Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına başladı.Ceylanpınar Belediyesi olarak halkın daha rahat ve sağlıklı bir yaşantı sürdürebilmesi için başlatılan yeni dönem larva ilaçlama çalışmaları konteynerler, kanal içleri, akarsu kenarları ile çeşitli gübrelik alanlarda yapılmaya başlandı.

Ceylanpınar’da haşere ile mücadele

Ceylanpınar Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına başladı.
Ceylanpınar Belediyesi olarak halkın daha rahat ve sağlıklı bir yaşantı sürdürebilmesi için başlatılan yeni dönem larva ilaçlama çalışmaları konteynerler, kanal içleri, akarsu kenarları ile çeşitli gübrelik alanlarda yapılmaya başlandı. Sivri sinek ve kara sinek gibi haşerelerle mücadelede en etkili ve modern yöntemleri kullanan Ceylanpınar Belediyesi, "kaynağında ilaçlama" yöntemini uygulayarak, zararlı haşerelerle mücadelesini sürdürüyor.
Havaların ısınmasıyla artan sivrisinek uçkunlarına karşı, sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi yerine, çok daha etkin ve çağdaş yöntem olan "kaynağında ilaçlama" modelini uygulayan Ceylanpınar Belediyesi, haftanın belirli günlerinde ilaçlama ekibi ile, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, sineklerin üreme alanlarını tespit ederek kanal, dere, çöp konteynırları, su varilleri ve çarşı merkezi gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Bu yöntemle, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden sineklerle mücadele ediliyor. Ayrıca, vatandaşların talepleri üzerine açık ve kapalı alanlarda haşere mücadelesi de yapılıyor.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde lavra mücadelesini sürdürdüklerini belirtti. Daşkıran, "Sınırlı ve zorunlu haller dışında, sisleme yöntemiyle ilaçlama yerine, çok daha etkin bir çözüm olan, uçkunların üreme alanlarında, yani kaynağında ilaçlama yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta öncesinde yaklaşan lavra dönemi öncesi mücadelemizi başlatmıştık. Böcek ve haşerelerle mücadele dönemi olan bu mevsimde bu kez yine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın talimatları doğrultusunda halkın sağlığı ve huzuru için ilçe genelinde lavra mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Yaklaşık 4 gündür ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürmekteyiz" dedi.

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