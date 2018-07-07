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Ceylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, sivil toplum kuruluşu örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar ile hayvanlara şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

Ceylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosu

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, sivil toplum kuruluşu örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar ile hayvanlara şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.
İlçe merkezinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu örgütlerinin üyeleri, çocuklara yönelik cinsel istismar ile hayvanlara yapılan şiddeti protesto etti. 'Şiddete dur, çocuk bedenime dokunma' sloganları attı. Grup adına Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Ceylanpınar Temsilcisi Ayhan Demir, basın açıklaması yaptı. Demir, "Ülkemizde küçük çocuklara, kadına ve sokak hayvanlarına yönelik üst seviyelere tırmanan tecavüz, öldürme ve taciz olaylarının önüne geçilmesi için acilen yasal düzenlemeler yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. Bizler ülke gündeminde tecavüz ve vahşet haberleri olmasını istemiyoruz. Şiddete 'hayır' diyoruz, 'çocuk bedenime dokunma' diyoruz, 'çocuk susar, sen susma' diyoruz" dedi.
Kalabalık açıklamanın ardından dağıldı.

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Ceylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosuCeylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosu

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