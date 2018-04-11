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Ceylanpınar’da park yapım çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapmaya devam ediliyor.Her mahalleye bir park projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesinde yeni bir park için çalışmalara başladı.

Ceylanpınar’da park yapım çalışmaları

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapmaya devam ediliyor.
Her mahalleye bir park projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesinde yeni bir park için çalışmalara başladı. Büyük bir alan üzerine inşa edilen parkta vatandaşların spor yapabileceği, stres atacağı ve dinlenebileceği bir alan inşa ediliyor. Ceylanpınar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesinde büyük bir alan üzerine park yapım işi gerçekleştiriliyor. Park yapımı kapsamında 1 adet çocuk oyun alanı, koşu yolları yapılıyor. Ayrıca park alanı içerisinde bütün alanı çevreleyecek şekilde koşu ve yürüyüş yolu da yapılıyor. 15 Temmuz Mahallesinde yapımı devam eden park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan olacak. Park alanında ayrıca kamelyalar, oturma bankları ve çeşme yapılması planlanıyor.
Parkta Zeytin Dalı vurgusu
Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımına başladığı parka 15 Temmuz Mahallesi Zeytin Dalı Parkı adını verdi. Park yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, parka Zeytin Dalı adını vermelerindeki en büyük nedenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapacağı operasyonlara destek vermek olduğunu söyledi. Öte yandan parka döşenen taşlarda zeytin dalı figürünün işlenmiş olması da gözlerden kaçmadı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, modern zamanda binaların hızla yükselmesi ile birlikte çocukların yeşille ilişkisinin kesildiğini, kendilerinin de parklar yoluyla çocukları yeşille buluşturduklarını söyledi. Atilla, "Yeni ismiyle Cumhuriyet Mahallesi’nden ayırmış olduğumuz 15 Temmuz Mahallesi’ndeyiz. Mahallemize iki tane park yapıyoruz. Birisi bitti, şehidimiz vardı, biten parka onun ismini verdik. Onun da açılışını önümüzdeki haftalarda yapacağız. İnşaat ve binaların olduğu yere de bir park yapacağız. Mahalle sakinleriyle yaptığımız istişareler sonucunda bu yapımına başladığımız parka 15 Temmuz Mahallesi Zeytin Dalı Parkı ismini vermeye karar verdik. Temelini atmıştık, bugün itibariyle de çalışmalarımıza start verdik. Yeşili seviyoruz ve önemsiyoruz. Yüksek katlara ve binalara geçiş sağlandığından dolayı bayanlarımızın ve çocuklarımızın toprakla, yeşille bağı kesilmiş oldu. Biz de bu parklar yoluyla o bağı kurdurmaya çalışacağız. Bu mahalledeki çocuklarımız bir park olmadığı için sokağa inemiyor ve toprakla buluşamıyor, oyun oynayamıyorlar, yeşile dokunamıyorlar. Biz de bu parklar vasıtasıyla bu eksikliği gidermiş olacağız" dedi.

Ceylanpınar’da park yapım çalışmaları

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