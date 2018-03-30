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Ceylanpınar’da şiir rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

"Bu Vatan Bizim" ve "Gülü İncitme Gönül" gibi kitaplarıyla tanınan Yazar-Şair Bestami Yazgan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda Ceylanpınarlılar ile buluştu.Ceylanpınar Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Ceylanpınar’da şiir rüzgarı esti

"Bu Vatan Bizim" ve "Gülü İncitme Gönül" gibi kitaplarıyla tanınan Yazar-Şair Bestami Yazgan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda Ceylanpınarlılar ile buluştu.
Ceylanpınar Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yeniliklere imza atmaya devam ediyor. "Bu Vatan Bizim, Gülü İncitme Gönül" gibi kitaplarıyla tanınan ve 2011 yılında yılın yazarı ve şairi seçilen Bestami Yazgan, Ceylanpınarlılarla buluştu. Ceylanpınar Belediyesi’nin düzenlediği programda Ceylanpınarlı vatandaşlarla buluşan Yazgan, imza günü düzenledi ve şiirlerini ilçe hakkı için seslendirdi. Lise ve orta okullu çocuklarında katılım gösterdiği etkinlikte izleyenlere keyifli bir şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Şiir yorumcusu Nusret Dağ’ın yorumuyla söylenen Çanakkale Şiiri ise salondan büyük alkış aldı.
Anlamlı hediye
Ceylanpınar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe Şair ve Yazar Bestami Yazgan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılınç, meclis üyeleri, idari kurum ve kuruluş amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Atilla, program sonunda şair ve yazar Bestami Yazgan’a Şanlıurfa’ya özgü olan acı kahve(Mırra) seti hediye etti.
"Onlar ülkemizin çınarları"
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şairlerin ülkeler için önemli olduğunu ve bir çınara benzediklerini ifade etti. Atilla, "Gerçekten çok güzel bir program oldu. Hocamızı dinledik, ondan feyiz almış olduk. Çünkü onlar ülkemizin çınarlarıdır. Bu tip insanlar, yazarlar, çizerlerin ilerleyen dönemlerde değerlerini daha fazla bilmiş olacağız. Gençler 15-20 yıl sonra televizyonu seyrederken, bir kitabı okurken, diyeceksiniz ki Bestami Yazgan Ceylanpınar’a gelmişti. Şiir dinletisi verdi, onu dinledik, diyeceksiniz. Ben eminim ki bu hayatınızda unutmayacağınız bir anı olarak kalacak. Bestami Yazgan hocama da davet teklifimizi kırmadığı için, İstanbul’dan buraya kadar geldiği için ayrıca teşekkür ederim. Ben Anadolu çocuğuyum, Anadolu’dan bir davet geliyorsa ne programım varsa iptal ederim, giderim o çocuklarla buluşurum dediği için kendisine hepinizin önünde teşekkürü bir borç bilirim" dedi.
Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ise yaptığı konuşmada, Ceylanpınar Belediyesi’nin davetini kırmayıp İstanbul’dan gelen ve çocuklarla buluşan şair ve yazar Bestami Yazgan’a teşekkür etti.

Ceylanpınar’da şiir rüzgarı esti

Ceylanpınar’da şiir rüzgarı esti

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