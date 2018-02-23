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Ceylanpınar’ın aydınlatılması için 1 milyon lira yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:52 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki cadde ve sokakların aydınlatılması için 1 milyon liralık yatırımı tamamladı.

Ceylanpınar’ın aydınlatılması için 1 milyon lira yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki cadde ve sokakların aydınlatılması için 1 milyon liralık yatırımı tamamladı. İlçenin tamamı aydınlatılırken, yapılan çalışma vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.
Sorumluluk bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için çalışan Dicle Elektrik, il ve ilçeleri aydınlatma çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Aydınlatma yatırımlarına ciddi bir kaynak ayıran enerji şirketi, sadece Ceylanpınar ilçesinde cadde ve sokak aydınlatmasına 1 milyon lira harcadı. Gerçekleştirilen yatırım ile Kepez Mahallesi ve Prestij Caddesindeki refüjlere 350 aydınlatma direği dikildi, 427 armatür monte edildi. Bu arada ilçe aydınlatma şebekesine enerji sağlamak üzere 250 KVA’lık bir de trafo kuruldu. Yapılan çalışma sırasında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları sökülürken, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan ekipmanların ise bakım ve onarımdan geçirildiği bildirildi.
İlçedeki cadde ve sokakların aydınlatılmasını sağlayan çalışma, Ceylanpınarlılar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Ceylanpınar’ın aydınlatılması için 1 milyon lira yatırım

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