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Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 16 Mart Cuma güncel altın fiyatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:37 | Son Güncelleme

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün altının gram fiyatı, dolardaki yükseliş nedeniyle 165,9 lirayla tarihi zirveyi gördü. Kapalı çarşıda çeyrek altın 270 liradan satılıyordu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 16 Mart Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 16 Mart Cuma güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Altın fiyatları, dolar ile avronun yükselişi ile birlikte artışa geçerek yatırımcını sevindirmeye devam etti. Vatandaşlar, özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını gün için kontrol ediyorlar. Yurtiçi piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.099 liradan satılıyor.Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın şu an kaç lira? İşte 16 Mart Cuma günü güncel altın fiyatları...

16 MART 2018 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Anlık olarak altın fiyatları;
165,06 liradan alınan gram altın, 165,09 liradan,
264,10 liradan alınan Çeyrek altın 269,91 liradan,
526,55 liradan alınan Yarım altın 539,83 liradan,
1092 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1104 liradan,
1056,40 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1076,35 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUMU

Uzmanlar, dolar/TL'nin dün, 3,8950'ye kadar yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Dolar kurunda geri çekilmeler olması durumunda altının gram fiyatında düşüşün hızlı olabileceği kaydediliyor.

2018 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.

Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.

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