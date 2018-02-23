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Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 15:39 | Son Güncelleme

Kentte Mehmet Kaya’ya ait restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin ’ben 190 çöp şiş yerim’ iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor. Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor. Restoranın son müşterisi ’ben 151 çöp şiş yiyebilirim’ diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. İşeri’nin 151 çöp şişi yeme anı ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.

İşeri’nin oturduğu masaya salata, ayran, lavaş ekmek ve içerisinde onlarca çöp et şişin olduğu tabak getirildi. İşeri tabaktaki çöp şişleri önce lavaş ile dürüm yaparak yemeğe başladı. Sonra bunun zor ve zaman aldığını görünce çöp et şişleri kopardığı bir parça lavaş ekmek ile önünde servis tabağına çıkarıp önce çatal sonrasında ise kaşık ile yemeğe başladı.

Diğer müşteriler şaştı kaldı

İlk tabağı bitiren İşeri’nin önüne daha sonra ikinci çöp et şiş dolu bir başka tabak getirildi. İşeri, aynı taktikle etleri yemeğe başladı. İşeri şişleri yerken arada bir salata, acı biber yiyip ayran ve sudan da içmeyi ihmal etmedi. Bazı müşterilerin ise İşeri’yi şaşkın gözlerle izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Rekor denemesinin sonuna doğru İşeri bir ara ayağı kalkıp yürüyerek ağzındaki lokmaları bitirmeye çalışırken bu arada çalışanlar sürenin dolmasına yakın geri sayım yaptı. İşeri, belirtilen süreden 10 saniye geç sürede 151 adet çöp şişi yedi.

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Sonunda çeyrek altın verildi

İşyeri sahibi ise İşeri’ye şaka yaparak geç bitirdiği için çeyrek altını veremeyeceğini ancak rekordan dolayı 220 TL tutan yemek parasını da almayacağını söyledi. Buna hüzünlendiği gözlenen İşeri’ye şaka yaptığını söyleyen restoran sahibi, çalışanlara İşeri’ye çeyrek altını yakasına takma talimatı verdi. Bunun üzerine bir anda yüzü gülen İşeri’ye ödülü alkışlar arasında verildi. İşeri'ye daha sonra da maden suyu ve çay ikram edildi.

Rekor denemesi ve çeyrek altın ödülü bir müşteri ile girilen iddia ile başlamış

İşyeri sahibi Mehmet Kaya, çöp şiş yeme rekor denemesinin işletme tarafından geçen yıl restorana gelen bir müşteri ile girilen ‘190 çöp et şiş yiyebilirim’ iddiası üzerinde başladığını ve bunun sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından zaman zaman bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Sosyal medyada rekor ve ödül duyurusunu gören ve kendine güvenen müşterilerin restorana geldiğini kaydeden Kaya, İşeri’den bir süre önce bir başka kadın müşterinin 150 çöp et şiş yediğini, İşeri’nin de ben 151 tane yerim diyerek işyerlerine geldiğini ve önceki rekoru kırarak çeyrek altını almaya hak kazandığını dile getirdi. Kaya ayrıca sosyal medyadan İşeri’nin yeni rekorunu duyurduklarını ve yeni rekorların kırılması için müşterileri beklediklerini de sözlerine ekledi. Kaya rekor denemesinde başarılı olan müşterilerden yemek ücretinin de alınmadığını sözlerini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın çöp şiş Elif İşeri

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
manda yuva yapmış ocakbaşına...
Küçük altına böyle bir reklam yapan işyeri sahibini tebrik ederim. Ticari zeka budur.
Aynı şeyi düşünüyordum, hakikaten de zekice
bu şimdi tuvalete girince fayansları ağlatır.. ????
güzel reklam
adam reklam yapıyor
ölünce inşallah cennete gidersem orada bende yiyeceğim. çünkü orada herşey ücretsiz burda maddi sıkıntı büyük eksiklik oluyor.
@fakirizim İNŞAALLAH canım kardeşim.
@fakirizim inşallah hep beraber orada buluşuruz biladerim
Lokantaci uyanik yoksa 2 ceyrek altina mynete ve diger medya organlarina bu reklami verebilirmiydi tabiki hayir.Bu girisimci ve akilci lokantaciyi kutlanak gerekiyor tabi: ))
4000 çöp şiş yerim
reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam reklamdı .
Aferim adama etkili reklam, belki yedirdiği yemekler reklam parasını da geçmiştir ama akıllı ve etkili reklam halk arasında dolaşan reklamdır :)
bu kadın 351 şiş yer be :)
Benim hastalar da, vallahi hocam su içsem yarıyor deyip beni kekliyorlarmış yıllardır. Gördük suyu..!
Tatlı tatlı yemenin,acı acı çıkartması olur...WC'ye giderken iki kere düşün...
Sen çeyreğe bunu yaparsan tam altına hayal bile edemiyorum aklıma kötü kötü şeyler geliyor şeytan başımdan..!
DEnizli ortaklar çöpşiş :) Uzun zamandan beri bu olay var bu adamlarda. Yeni birşey değil yani :P
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