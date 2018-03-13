Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 13 Mart Salı güncel altın fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 162 liradan tamamladı.

Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz.

Anlık olarak altın fiyatları; 163,20 liradan alınan gram altın, 163,24 liradan, 261,12 liradan alınan Çeyrek altın 266,90 liradan, 520,60 liradan alınan Yarım altın 533,81 liradan, 1070 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1082 liradan, 1044,47 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1064,35 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Altın fiyatları, dünü artışla kapattı. Gün içerisinde yükselişe geçen dolar ve euroya paralel olarak artışa geçen altında çeyrek altın fiyatı 267 lira, gram altın ise 163 lirayı gördü. Uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın şu an kaç lira? İşte 13 Mart Salı günü güncel altın fiyatları...

Çin ve Avrupa ülkelerinden, Trump'ın korumacı politikalarına yönelik açıklamaların küresel piyasalarda endişelerin daha da artmasına neden olduğunu, bunun da altın fiyatlarını pozitif etkilendiğini ifade eden Memiş," Altının ons fiyatı geçen hafta 1.302 dolar seviyesine gerilemişti. Yeni haftaya 1.326 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatında yükseliş 1.350 dolar seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirileceği açıklamasının küresel piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu kaydetti.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.327 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket edeceğini belirterek, teknik açıdan 162 liranın destek, 164 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

2018 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.

Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.