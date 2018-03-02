Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 2 Mart Cuma güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatları bu hafta yükselişine devam etti ve yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar karşısında altın fiyatları da yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 161,32 liradan, çeyrek altın 263,76 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Mart Cuma güncel altın fiyatları... 2 MART 2018 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Anlık olarak altın fiyatları;

161,27 liradan alınan gram altın, 161,32 liradan,

258,02 liradan alınan Çeyrek altın 263,76 liradan,

514,44 liradan alınan Yarım altın 527,52 liradan,

1062 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1074 liradan,

1032,10 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1051,81 liradan satılıyor. Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz. 2018 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti. Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor. CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR? Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.