Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 25 Ocak güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatları bu hafta yükselişine devam etti ve yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Doların değer kaybından etkilenmeyen altın gün içerisinde bir de rekor kırdı. Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı. Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Uzmanların altın fiyatları analizi ne şekilde? Çeyrek altın fiyatı, son bir ayda 254 liradan 267 liraya çıkarken gram altın ise 155 liradan 164 liraya kadar yükseldi. İşte 25 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları...

25 OCAK 2018 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Anlık olarak altın fiyatları;

163,73 liradan alınan gram altın, 163,78 liradan,

261,97 liradan alınan Çeyrek altın 267,79 liradan,

522,30 liradan alınan Yarım altın 535,57 liradan,

1084 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1094 liradan,

1047,87 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1067,87 liradan satılıyor.