Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 25 Ocak güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatları bu hafta yükselişine devam etti ve yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Doların değer kaybından etkilenmeyen altın gün içerisinde bir de rekor kırdı. Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı. Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Uzmanların altın fiyatları analizi ne şekilde? Çeyrek altın fiyatı, son bir ayda 254 liradan 267 liraya çıkarken gram altın ise 155 liradan 164 liraya kadar yükseldi. İşte 25 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları...
Anlık olarak altın fiyatları;
163,73 liradan alınan gram altın, 163,78 liradan,
261,97 liradan alınan Çeyrek altın 267,79 liradan,
522,30 liradan alınan Yarım altın 535,57 liradan,
1084 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1094 liradan,
1047,87 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1067,87 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz.
GRAM ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ!
Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı. Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolar kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşlerin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getirdi.
Dolar endeksinin son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam etmesi durumunda altının ons fiyatında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.355 doların destek, 1.370 doların ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.
Yurt içinde dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 163 liranın destek 165 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir
Okuyucu Yorumları 0 yorum