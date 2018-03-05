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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 07:21 | Son Güncelleme

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Doların yükselmesine ile birlikte artışa geçen altının gram fiyatı 162 liraya, çeyrek altın ise 266 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları, bu yükselişe ile kendisine yatırım yapanları sevindirdi. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın şu an kaç lira? İşte 5 Mart Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları Mart ayının ikinci haftasına yükselişle başladı. Altın fiyatları geçen hafta yükselişi ile yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar karşısında altın fiyatları da yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 162 liradan, çeyrek altın 266 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları...

5 MART 2018 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Anlık olarak altın fiyatları;
162,66 liradan alınan gram altın, 162,72 liradan,
260,26 liradan alınan Çeyrek altın 266,04 liradan,
518,89 liradan alınan Yarım altın 532,08 liradan,
1070 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1082 liradan,
1041,02 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1060,90 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz.

2018 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.

Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.

Cumhuriyet Altını (Ata Altın) : Cumhuriyet altını ya da diğer adıyla ata altın, 22 ayar ve 7.216 gramdır. Cumhuriyet altının çapı 22 mm'dir. T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi(1923) ve bunların altında da basım tarihi bulunmaktadır. Diğer yüzün de ise; ''Hakimiyet Milletindir'' ibaresi, Atatürk resmi ve bunların altında da ''Ankara'' ibaresi yer almaktadır.

Tam Altın : Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. Tam altın çapı 30 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Tam Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Tam altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.

Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki farklar:
Cumhuriyet altınının çapı tam altının çapından daha küçüktür. Ancak Cumhuriyet altınının kalınlığı ve ağırlığı tam altından daha fazladır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bu iki altın türünün üzerindeki desen ve ibarelerde de farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde iki altın türü arasındaki tasarımsal farkları inceleyebilirsiniz.

Cumhuriyet Altını ve Tam Altın işçiliklerinin az olması sebebiyle ülkemizde en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadırlar. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir.

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