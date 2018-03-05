Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları Mart ayının ikinci haftasına yükselişle başladı. Altın fiyatları geçen hafta yükselişi ile yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar karşısında altın fiyatları da yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 162 liradan, çeyrek altın 266 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları...

Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.

Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.