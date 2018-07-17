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Çeyrek asır sonra buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Lisesi'nin 1993 mezunları çeyrek asır sonra buluştu.

Murat AYDIN / OLTU,(ERZURUM), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Lisesi'nin 1993 mezunları çeyrek asır sonra buluştu. Oltu Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılalıp, yurt içi ve yurt dışında yaşamaya başlayan 93 mezunları Oltu'da bir araya geldi. Adana'da Astsubay olarak görev yapan Ümit Yeşilyurt'un sosyal medyada kurduğu grupla başlayan buluşma fikri, daha sonra arkadaşlarının da katkılarıyla kısa sürede 29 kişiye ulaştı. 25 yıl aradan sonra Oltu'da hasret gideren mezunlar, yıllar önce eğitim-öğretim gördükleri liselerini ziyaret, ellerine kitap defter alarak öğrencilik günlerini yeniden yaşadılar. Oltu Lisesinin o dönem müdürlüğünü yapan Necati Koçak ise eski öğrencileri okul bahçesinde karşıladı. Müdür Koçak, eski günlerdeki gibi öğrencilere nasihatler vererek sınıflarına aldı. Mezunlar, eğitim ve öğretim gördükleri zamanlarda olduğu gibi ders zili çalınca koşarak sınıfa girdiler. Sınıfta ders işleyen mezunlara, sorulara doğru cevap verilmeyince okul müdürü tarafından tek ayakta durma cezası verildi. Ziyaretler esnasında duygu dolu anlar yaşanırken Oltu'nun tarihi ve kültürel alanlarını da dolaştılar. Daha sonra mezunlar, Uzunoluk Mesire alanına piknik yapmaya gittiler. Mesire alanında eski günlerdeki anılar tazelenirken kız öğrenciler havalı tüfekle atışlar yaptı. Atışlarda beşte beş vurarak birinci olan Betül Şimşek'e havalı tüfek atış birincisi Oskar ödülünü Okul Müdürü Necati Koçak verdi. Erkeklerde halat çekmede ise Grup Sözcüsü Gültekin Gül grubu adına halat çekme Oskar ödülünü aldı. 93 mezunları dolu dolu bir gün yaşarken Oltu Cağ kebabı yiyip semaver çayı içmeyi de ihmal etmediler. Yurt arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren 93 mezunlarından Ümit Yeşilyurt, "Bu toplantımıza çeşitli nedenlerden ötürü katılamayan arkadaşlarımıza da buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. Bizlere oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bir yıl sonra yeniden bir araya gelmek dileğiyle" diye konuştu. Mezunların o dönemki Okul Müdürü Necati Kocak ise "Sizler gibi kadirşinas genç dinamik ve de vefa örneği bir neslin yetişmesinde bir nebzede olsa emek vermeyi nasip ettiği için Allah' a şükrediyor, sizlerle iftihar ediyorum. Yıllar sonra okulumuzu ziyaretle temsili de olsa tarihimize sahip çıkma olgunluğunu gösterdiniz. Şahsen ve öğretmen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor bu köklü çınarın manevi olarak yaşamasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık geleceğiniz huzur, sağlık ve müreffeh olsun" dedi.

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