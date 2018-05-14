Çeyrek asırdır ihtiyaç sahiplerinin yanındalar

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cıncıkcı, kuruluşlarının 25'inci yılında da ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam edeceklerini söyledi. 1993 yılında kurulan vakıf 25 yıllık süreçte binlerce yoksul aileye yardımda bulunarak, başarılı öğrencilere sağladığı burslarla eğitime de önemli katkıda bulunuyor. Vakıf yönetimi bugün düzenledikleri basın toplantısıyla yardımların devam edeceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederken ayrıntılı inceleme yaptıklarını ifade eden Cıncıkcı, şunları dediGaziantep Yardım Vakfı 10 gönüllü arkadaş ile 1993 yılında kuruldu. Bu sene 25'inci yılımızı kutluyoruz. Bizim vakıf olarak bir tek hedefimiz var. Gaziantep yardım vakfı bilgisi dahilinde kimse aç kalmasın, kimse aç yatmasın felsefesiyle hareket ediyoruz. Her yıl yaklaşık 450-600?e yakın aileye yardım ediyoruz. Bunların içerisinde çocukları bizden burs alanlar var. Başlıca yardımlarımız gıda, giyim, ev eşyaları, öğrencilere burs ve kitap. Bunun dışında özellikle sağlık alanında desteklerimiz oldu. Hastane, laboratuvar, sağlık ocağı gibi. Bundan sonrada yardım ve desteklerimiz devam edecek. Biz hem ihtiyaç sahiplerine hem de yardımda bulunmak isteyen fakat güvenilir kuruluş bulamayan hayırseverlere yardımcı oluyoruz. KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ Gaziantep Yardım Vakfı Mütevveli Heyeti Başkanı Sıtkı Severoğlu ise vakfın daha önceleri kimseden talepte bulunmadığını bundan sonra ise daha geniş kitlelere ulaşmak için yardımseverlerle beraber çalışma kararı aldıklarını belirterek,? Biz çeyrek asrı geçtik bugüne kadar binlerce aileye yardım ettik. Binlerce öğrenciye burs desteği verdik. Artık bugünden sonra bu yaptığımız hizmetleri gelin birlikte yapalım. İki hedefimiz var, 1 yardıma muhtaç aileleri tespit etmek, 2 yardıma muhtaç varlıklılara yardımcı olmak, çünkü çok sayıda yardım etmek isteyen varlıklı insanlar gerçek yoksul ailelere ulaşamıyor. Bizim amacımız bunlar arasında köprü görevi üstlenmekö diye konuştu.

