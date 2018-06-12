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Ceza İnfaz Kurumları ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında işbirliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

 ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasındaki işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasındaki işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında, sınai mülkiyet hakları konusunda gerçekleştirilecek eğitimler ve farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalarda işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanması için tören düzenlendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, işbirliğinin önemine değinerek, sınai mülkiyet alanında Türkiye'yi bölgesinde öncü ve lider ülke konumuna getirmek istediklerini söyledi.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ise, iş yurtları kurumu olarak 296 işyurdu müdürlüğünde 180 iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Hükümlü ve tutuklularımızı bir değer olarak kabul etmekteyiz. Onların infazdan sonra tekrar topluma faydalı birer birey olmaları noktasında eğitilmeleri noktasında gayret gösteriyoruz" dedi.
Ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokolle, İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren İşyurdu atölye ve tesislerinde patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasının sağlanması, sınai mülkiyet bilincinin ve bilgisini artırmak amacıyla ortak eğitimler düzenlenmesi ile sınai haklar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ortak çalışmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar konuşma

-Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan konuşma

-Törenden görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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