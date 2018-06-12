"Ceza makbuzu asla hatırlamak istemediğim eski günlere götürdü"

SOFYA (AA) - İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan’da yaşayan bir müslüman, eski komünist rejimin zorla verdiği ismini trafik cezası makbuzunun üstünde görünce, asimilasyon günlerinin geri geleceği endişesine kapıldı.

Bulgaristan vatandaşı 41 yaşındaki müslüman Samir Aguş, geçen ay sonunda ülkenin güneyindeki Smolyan kentinde araç kullanırken, farlarını yakmadığı için polisin çevirmesiyle karşılaştı.

Ertesi gün 10 avroluk cezayı ödemek için ilgili kuruma gittiğinde, makbuzun üzerinde eski komünist rejimin kendisine zorla verdiği ismin yazılı olduğunu gördü.

Makbuz, Aguş'un çocukluğunun bir döneminde kullanmak zorunda kaldığı Miran Aguşev adına kesilmişti.

AA muhabirine konuşan Aguş, ülkeyi 1989 yılına dek yöneten komünistlerin, zorla, fiziksel şiddetle kabul ettirmeye zorladıkları isimleri asla kabul etmediklerini, rejim değişir değişmez kendi isimlerini kullanmaya başladıklarını söyledi.

Aguş, "İnanın, bu ceza makbuzu beni hayatımda asla hatırlamak istemediğim o eski günlere götürdü. Devlet sistemi, unutmaya çalıştığım bir dönemi zorla bana hatırlatmak istiyor." dedi.