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Ceza yazılınca kamyonunu yakmak istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ceza yazılınca kamyonunu yakmak istedi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisi muayene tarihi geçmiş kamyon, oğlu ise ehliyetsiz traktör kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi, aracını yakmak istedi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri R.B. yönetimindeki 58 AF 322 plakalı kamyonu ve arkasından gelen oğlu S.B'nin kullandığı 58 EE 855 plakalı tomruk yüklü traktörü Gültepe Mahallesi Toptancılar Sebze Hali girişinde durdurdu.

Kamyonun muayene tarihinin geçtiğini, S.B'nin ise ehliyetinin olmadığını tespit eden polisler, cezai işlem uyguladı.

Ceza yazılmasına sinirlenen R.B, kamyonun üzerine çıkarak araçta bulunan bidondaki yağ ve benzini tomrukların üzerine dökmeye başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de önlem aldı.

Polislerce etkisiz hale getirilen R.B. ile oğlu S.B, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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araç yakma Sivas trafik cezası

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