Cezaevi arkadaşının iş yerinden hırsızlık iddiası

Samsun'da açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra aynı cezaevinde kalan hükümlüye ait marketten kasa çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Bafra Açık Cezaevi'nde hükümlü olan Ali S'ye ait Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde Örnek Sanayi Sitesi'ndeki marketten, içinde 10 bin dolar ve 30 cumhuriyet altını olduğu iddia edilen kasanın çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Market ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Bafra Açık Cezaevi'nden izinli çıkan ve olay yerine kiralık araçla gelen Nurettin D. ve Ramazan D'nin yaptığını belirledi.
Ekipler, kiraladıkları araçla İstanbul'a gittiklerini tespit ettikleri zanlıları takibe aldı. İstanbul'dan Samsun'a dönen zanlılar, Ankara yolunda gözaltına alındı.
Öte yandan, Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde boş bir alana atılan kasa ile kanlı eldiven ve çorap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!
İnanılır gibi değil! Dev pitonun midesinden çıkardılar
Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum