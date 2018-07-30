CEZAEVİ FİRARİSİ, LÜKS REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
İstanbul'da kendisini yakalamak isteyen polis memurunun üzerine aracını sürerek yaralayıp kaçan cezaevi firarisi saklandığı lüks rezidansta yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. 12 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının 10 suçtan da arandığı 9 buçuk yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
2017 Şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri'nin dur ihtarına uymayıp gaza basan zanlı aracı polis memuru M.B.'nin üzerine sürdü. Polis memuru yaralanırken, sürücü kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlının Hakan Ö. olduğunu tespit etti. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Hakan Ö'nün Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Hakan Ö' ile yanındaki U.G.'yi saklandıkları evde gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada bir tabanca ile mermiler ele geçirildi. Operasyon anı polis kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde polisin içeri girerek zanlıları yere yatırıp kelepçelemesi yer alıyor.
Hakan Ö. sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
12 suç kaydının bulunduğu belirlenen Hakan Ö'nün 10 suçtan arandığı 9 buçuk yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Görüntü Dökümü:
POLİS KAMERASI
-Operasyon anı
-Polisin eve girmesi
-Yere yatırarak kelepçelemesi
-Tabanca ve mermilerin bulunması
-Rezidanstan görüntü
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
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