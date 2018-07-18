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Cezaevi firarisi motosiklet çalarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi motosiklet çalarken yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı, motosiklet çalarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu çok sayıda çalıntı motosikletin ilçelerde ve köylerde "trafikten men edildiği" ifade edilerek ucuza satıldığını belirledi.

Hırsızlık olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde çalışmalarına devam eden ekipler, motosikletleri M.B'nin (25) çaldığını tespit etti. Şüpheliyi takip eden ekipler, M.B'yi Dede Osman Mahallesi'nde bir motosikleti çalmak üzereyken yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde toplam 11 motosiklet hırsızlığının ve bir kişinin kapkaç suretiyle çantasının çalınması olayının faili olduğunu belirledi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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