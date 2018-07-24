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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, cezavi firarisi polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Emrah B, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden yaklaşık 1 ay önce firar etti.

Güvenlik güçlerince yurt genelinde aranan firarinin, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, eve operasyon düzenledi.

Emrah B, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Çorlu firari

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