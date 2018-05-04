Cezaevi firarisi Ordu'da yakalandı

Amasya'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma ve uyuşturucu temin etme suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan S.Ş'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ş'yi yakaladı.
Amasya'daki cezaevinden bir süre önce firar ettiği öğrenilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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