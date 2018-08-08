Cezaevi firarisi trende yakalandı

Osmaniye'deki cezaevinden kaçan tutuklu, Adana'ya gelmek için bindiği trende yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İsmail Ç, firar etti.
Polis ekipleri, firarinin yakalanması içi araştırma başlattı.
Şüphelinin trenle Adana'ya gelebileceği bilgisini alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik İstasyonu'ndan trene binerek firariyi aramaya başladı.
Polis ekibi, kendilerini görüp saklanmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen İsmail Ç, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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