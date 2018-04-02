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Cezaevi nakil aracından yaralı kurtulan asker, kazayı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, sürücünün yaşamını yitirdiği, mahkûm ve 13 askerin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan askerlerden Bora Uğurlu, "Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, sürücünün yaşamını yitirdiği, mahkûm ve 13 askerin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan askerlerden Bora Uğurlu, "Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Önceki gece, ilçe merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde ölen Hüsnü Kalaycı'nın dün Yenice Yazıköy’de kılınan cenaze namazına, Karabük Kapalı Cezaevi’nde hükümlü kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı'nın bindirildiği nakil aracı, cezaevine gitmek üzere yola çıktı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuştan inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralan sürücü Ramazan Işık da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, mahkûm Gurbet Kalaycı ve 13 asker yaralandı.

ASKERLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 10 asker, taburcu edildi. 3 asker ile mahkûm Gurbet Kalaycı'nın tedavileri ise sürüyor. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

'MAHKÛMUN YAKINLARI ÇIKMAMIZA YARDIMCI OLDU'

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden Bora Uğurlu, "Ring aracının içerisinde olduğumuz için kazayı göremedik. Aniden yuvarlanmaya, takla atmaya başladı araç. Bir iki takla attıktan sonra bir duraksama oldu. Biz, 'Herhalde durdu, Allah'a şükür olsun, geçti' dedik. Ondan sonra asıl olay başladı zaten. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 100 metre kadar bir sürüklenme yaşamışız. Komutanlarımızdan 2 şehit vermişiz. Ring şoförümüzü kaybetmişiz. Allah'a şükür daha büyük kayıplarımız olmadı. Halk sağ olsun araçtan çıkmamıza yardımcı oldu. Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik. Bugünlerimize de şükür. Her şeyin hayırlısı diyelim."

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