Cezaevi nakil aracından yaralı kurtulan asker, kazayı anlattı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, sürücünün yaşamını yitirdiği, mahkûm ve 13 askerin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan askerlerden Bora Uğurlu, "Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Önceki gece, ilçe merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde ölen Hüsnü Kalaycı'nın dün Yenice Yazıköy’de kılınan cenaze namazına, Karabük Kapalı Cezaevi’nde hükümlü kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı'nın bindirildiği nakil aracı, cezaevine gitmek üzere yola çıktı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuştan inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralan sürücü Ramazan Işık da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, mahkûm Gurbet Kalaycı ve 13 asker yaralandı.