Cezaevi önünde oruç açıp Filistin için dua ettiler

ANKARA (AA) - 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, darbe girişimi davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde, kendi imkanlarıyla kurdukları sofrada oruç açtı.
Kampüsteki salonlarda görülen duruşmaların ardından gazi ve şehit yakınları, yerleşke karşısındaki boş alanda iftar için masa kurdu.
Mütevazi masalarda mercimek çorbası, pide, ayran ve tulumba tatlısından oluşan menüyle oruçlar açıldı.
İftar öncesinde ise 15 Temmuz gazileri Muhammet Ali Yarar ve Sedat Us, ettikleri dua da Filistinlileri de unutmadı.
Gazi ve şehit yakınları, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin yanı sıra Filistin ve şehitler için de dua etti.
15 Temmuz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bombayla kardeşi Özgür'ün şehit, kendisi ise gazi olan Şenol Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyileştikten sonra darbe girişimine karışan hainlerin yargılandığı Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşmalara geldiğini söyledi.
"Onlar, hak ettikleri cezaları alana kadar da buradayız. Takipçisi olacağız." diyen Gençer, bugün ise birlik ve beraberlik içinde, kendi imkanlarıyla kurdukları iftar sofrasında bir araya gelmek istediklerini ifade etti.
Gençer, "Burada şehitlerimiz için dua edeceğiz, Filistin'de şehit edilen kardeşlerimiz için de dua edeceğiz, suçluların hak ettikleri cezaları bulmaları için dua edeceğiz." diye konuştu.
15 Temmuz şehit yakını ve gazilerinin ötekileştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Gençer, şehit yakınları ve gaziler arasında bir ayrım gözetilmemesini istedi.
Gençer, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye dua etti.
Ferhat Gökmen de Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olduğunu belirterek, bu akşam şehit aileleri ve gaziler olarak birlikte bir iftar yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Gökmen, şöyle konuştu:
"Filistin'de İsrail zulmü gören din kardeşlerimize dua ederek yanlarında olduğumuzu göstermek için toplandık. 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri olarak o gün ulaşamadığımız şehadet şerbetini Okçular Tepesi neredeyse biz orada hazır bulunarak aramaya devam ediyoruz. Eğer Filistin'e gitme imkanımız olur ise tüm gaziler olarak, oradaki kardeşlerimizle beraber şehadet şerbetini içmek için İsrail'in karşısına da dikiliriz."
Gökmen, Sincan'daki darbe davalarını da izlediklerini, duruşmalarda yalan söyleyen sanıkların beyanlarına karşı, yaşananların onların anlattığı gibi olmadığını, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.
Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini ifade eden Gökmen, "15 Temmuz ruhuyla, şer odaklarına karşı dik duruşumuzu hiç bozmadan her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız." diye konuştu.
Gazi Muhammet Ali Yarar da "Unutmak yok olmaktır, unutmak kaybetmektir. Biz Çanakkale'yi, 28 Şubat'ı unutmadık. Allahuteala El Müntekim ismini tecelli ettirdi, bizi zafere ulaştırdı. Aynı şekilde Filistinli kardeşlerimiz de yaşadıkları acıları unutmadılar ve unutmayacaklar. Zaman gösterecek ki Allah'ın izniyle onlar da başarıya ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.
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