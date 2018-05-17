Cezaevi önünde oruç açıp Filistin için dua ettiler

ANKARA (AA) - 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, darbe girişimi davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde, kendi imkanlarıyla kurdukları sofrada oruç açtı.

Kampüsteki salonlarda görülen duruşmaların ardından gazi ve şehit yakınları, yerleşke karşısındaki boş alanda iftar için masa kurdu.

Mütevazi masalarda mercimek çorbası, pide, ayran ve tulumba tatlısından oluşan menüyle oruçlar açıldı.

İftar öncesinde ise 15 Temmuz gazileri Muhammet Ali Yarar ve Sedat Us, ettikleri dua da Filistinlileri de unutmadı.

Gazi ve şehit yakınları, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin yanı sıra Filistin ve şehitler için de dua etti.

15 Temmuz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bombayla kardeşi Özgür'ün şehit, kendisi ise gazi olan Şenol Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyileştikten sonra darbe girişimine karışan hainlerin yargılandığı Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşmalara geldiğini söyledi.

"Onlar, hak ettikleri cezaları alana kadar da buradayız. Takipçisi olacağız." diyen Gençer, bugün ise birlik ve beraberlik içinde, kendi imkanlarıyla kurdukları iftar sofrasında bir araya gelmek istediklerini ifade etti.