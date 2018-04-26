Cezaevi personeline acil durum eğitimi

Tekirdağ’da cezaevi personellerine yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ 1 ve 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinden oluşan ekibin eğitimi gerçekleştirildi. AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, acil durumlarda kullanılacak olan araç ve gereçlerin tanıtımı ile devam etti. Eğitim programının ilerleyen günlerinde ise cezaevi personeline AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi. Son olarak program, Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek sona erdi.
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