HABER

Cezaevi personeline acil durum eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da cezaevi personellerine yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Eğitimleri devam ediyor.

Tekirdağ’da cezaevi personellerine yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ 1 ve 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinden oluşan ekibin eğitimi gerçekleştirildi. AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, acil durumlarda kullanılacak olan araç ve gereçlerin tanıtımı ile devam etti. Eğitim programının ilerleyen günlerinde ise cezaevi personeline AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi. Son olarak program, Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek sona erdi.

Dikkat! İstanbul bugün yanacak!Dikkat! İstanbul bugün yanacak!
İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklamasıİnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.