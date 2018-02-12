HABER

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 03:05 | Son Güncelleme

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin Operasyonu'nu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.'nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu'nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.'yi dövdüklerini söyledi.

MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z.B.'nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Cezaevindeki koğuşunu ateşe verdi! 20 kişi hastaneye kaldırıldıCezaevindeki koğuşunu ateşe verdi! 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Cezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendiCezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi Afrin operasyonu kavga mahkum cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu daha başlangıç..o kadar kutuplaştırdılar ki halkı..biri savaş mantıksız dese..hemen sesler yükselip hakaret ederler en iyi ihtimalle..şavaş suanda zorunluluktur doğru..ama geçmişi konuşan yok kim buralara getirerek zorunluluk haline getirdi sorgulayan da yok..
Geçmiş olsun :/
iç savaş yakındır insanları ayrıştırmaya devam edin, bi 10 sene daha geriye gidelim
Hemende adama iftira atmışlar, şehitlere hakaret falan. İnsanları birbirine düşürdüler, demokrasi falan kalmadı, fikri farklı olana saygı hele hiç yok.
Aykırı görüşlere tahammülümüz yok.
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.