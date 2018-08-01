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Cezaevinde doktora bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:53 | Son Güncelleme

Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr.

ANKARA (DHA) Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba'nın, Aydın E Tipi Cezaevi'nde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan doktorun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"Bugün (01.08.2018), 14.45 sularında Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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