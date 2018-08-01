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Cezaevinde doktora saldıran hükümlü firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:39 | Son Güncelleme

Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nde, Dr. Yunus Emre Baba'ya bıçaklı saldırıda bulunan hükümlünün olayın ardından cezaevinden firar ettiği bildirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nde bir doktora bıçaklı saldırıda bulunan hükümlünün firar ettiği kaydedildi.

Cezaevi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen hükümlü E.A, cezaevinde görev yapan Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etti.

Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

- Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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