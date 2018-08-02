Cezaevinde doktora yapılan bıçaklı saldırı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, E Tipi Açık Cezaevi'nde doktora bıçaklı saldırıda bulunan hükümlünün firar etmesiyle ilgili, "Bu yeni durumda cezaevi şartları dahil olmak üzere bütün koşullar, tedbirler gözden geçirilecek, ilave tedbirler alınması gerekiyorsa onlar da değerlendirilecek." dedi.

Vali Köşger, bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son zamanlarda görülen doktora şiddet olayının Aydın'da da yaşandığını anımsattı.

Cezaevi doktorunun bir hükümlüyü muayene ettiği sırada saldırıya uğradığını hatırlatan Köşger, doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırganın olay sonrası firar etmesiyle ilgili de değerlendirme yapan Köşger, şöyle konuştu:

"Tabii bu yeni durumda cezaevi şartları dahil olmak üzere bütün koşullar, tedbirler gözden geçirilecek, ilave tedbirler alınması gerekiyorsa onlar da değerlendirilecek ancak hekimlere, sağlık camiasına yönelik son dönemde artan bu menfur hadiseleri de bir kez daha lanetle kınıyoruz. En temel hayati ihtiyaçlara yönelik hizmet veren arkadaşlarımıza yönelik bu tür saldırıların olması hiçbir şekilde hoş görülemez, kabul edilemez. Olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz."

- Olay

Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nde dün muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü E.A, cezaevinde görev yapan Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti.

Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezasının bulunduğu öğrenilmişti.

