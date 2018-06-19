Cezaevinde Kur'an öğrenme mutluluğu yaşadılar

SİNOP (AA) - Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulardan oluşan 15 kişi, müftülük tarafından açılan kursa katılarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Cezaevi vaizleri tarafından verilen yaklaşık iki aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 15 kişiye başarı belgeleri, kurum salonunda düzenlenen törenle verildi.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in toplumun her kesimince okunması ve öğrenilmesi gereken kutsal kitap olduğunu söyledi.

Herhangi bir sebepten ötürü cezaevine düşmüş kişilerin de Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini vurgulayan Söylemez, "Bu kardeşlerimiz Allah kelamını öğrendiklerini ispat etti. Dini bilgiler yönünden kendilerini gösterdiler. Ahlaki konularda da artık çıktıktan sonra kendilerini toplumun her kesimine özelliklerini sergileyebilecek durumda olduklarını gösterdiler." dedi.

Program, hükümlü ve tutukluların Kur'an tilavetinin ardından sona erdi.

