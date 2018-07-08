Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'li Eren Erdem Silivri 'den avukatları aracılığıyla yolladığı mesaj yolladı.

'YARINLARA UMUTLA BAKIYORUM'

Eren Erdem mesajında "Herkese selamlar, Silivri'de her şey yolunda, ama ülkede yolunda gitmeyen şeyler var. Avukat arkadaşlarım halkta bir umutsuzluk başgösterdiğini söylüyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Ben Silivri zindanından yarınlara umutla bakıyorum. İftiralarla buraya kapatıldım. Ama bu değişik insanlar benim tutsak, kendilerinin de özgür olduğunu sanıyor. Durum tam tersi. Dışarıda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.



