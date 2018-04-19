HABER

Cezaevinden firar eden mahkum Bayburt'ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Cezaevinden firar eden mahkum Bayburt'ta yakalandı

Erzurum'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum Bayburt'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yıl 4 ay hapis cezasının infazı dolayısıyla bulunduğu Erzurum'daki cezaevinden 24 Mart'ta firar eden S.T'nin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.T'nin merkeze bağlı Mehmet Çelebi ile Kadızade Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, S.T'yi Kazızade Mahallesi'ndeki adreste yakaladı. S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
Erken seçime piyasaların ilk tepkisiErken seçime piyasaların ilk tepkisi
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Cezaevi firarisi

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.