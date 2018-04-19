Erzurum'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum Bayburt'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yıl 4 ay hapis cezasının infazı dolayısıyla bulunduğu Erzurum'daki cezaevinden 24 Mart'ta firar eden S.T'nin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.T'nin merkeze bağlı Mehmet Çelebi ile Kadızade Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, S.T'yi Kazızade Mahallesi'ndeki adreste yakaladı. S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.