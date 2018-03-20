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Cezaevinden halka uzanan ürünler Adanalılarla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Adana’da ilk kez düzenlenecek olan, hükümlülerin meslek edindirilmeleri, topluma kazandırılmaları ve cezalarını çekerken kendilerine maddi destek sağlamaları amacıyla Türkiye genelindeki 66 ceza infaz kurumunda ürettiği ürünlerin yer alacağı “Ürün ve El Sanatları Fuarı’ için hazırlıklar sürüyor.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı”, 22-28 Mart tarihleri arasında Galeria İş Merkezi yanı demir köprü civarındaki fuar alanında gerçekleşecek.66 cezaevinde üretiler yüzlerce çeşitFuarda, Türkiye’nin dört bir yanındaki 66 ceza infaz kurumundaki işyurdu atölye ve tesislerinde hükümlülerin ürettiği ürünler sergilenecek.

Cezaevinden halka uzanan ürünler Adanalılarla buluşacak

Adana’da ilk kez düzenlenecek olan, hükümlülerin meslek edindirilmeleri, topluma kazandırılmaları ve cezalarını çekerken kendilerine maddi destek sağlamaları amacıyla Türkiye genelindeki 66 ceza infaz kurumunda ürettiği ürünlerin yer alacağı “Ürün ve El Sanatları Fuarı’ için hazırlıklar sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı”, 22-28 Mart tarihleri arasında Galeria İş Merkezi yanı demir köprü civarındaki fuar alanında gerçekleşecek.

66 cezaevinde üretiler yüzlerce çeşit
Fuarda, Türkiye’nin dört bir yanındaki 66 ceza infaz kurumundaki işyurdu atölye ve tesislerinde hükümlülerin ürettiği ürünler sergilenecek. Gıdadan tekstile, değerli taş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya, ayakkabıdan çantaya kadar yüzlerce çeşit el emeği göz nuru ürün, 1 hafta boyunca Adanalılarla buluşacak.
Fuarda stant açacak olan ceza infaz kurumları da, Türkiye’nin dört bir yanından getirdikleri ürünleri Adanalılar için hazırlıyor. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerine kurulan 140 stantta fuar için hazırlıklar devam ediyor.
Fuar alanını gezip çalışmaları yerinde inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Bu fuar Adana’da ilk kez yapılıyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki 66 ceza infaz kurumunda yöresine özgü hükümlülerimiz tarafından üretilen ürünler Adanalılarla buluşacak. Çok özel ürünler var. Hem hükümlülerimizin üretime katkısını hem tahliyelerinden sonra istihdam edilmelerini sağlamak hem de el emeklerini değerlendirmek amacıyla Türkiye’de yapılan en önemli fuarlardan bir tanesi. Tüm Adanalıları perşembe günü açılışını yapacağımız fuara bekliyoruz” diye konuştu.

Cezaevinden halka uzanan ürünler Adanalılarla buluşacak

Cezaevinden halka uzanan ürünler Adanalılarla buluşacak

Cezaevinden halka uzanan ürünler Adanalılarla buluşacak

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