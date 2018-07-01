Cezaevinden helikopterle firar etti

PARİS (AA) - Fransa'da bir mahkum, silahlı 3 kişinin cezaevi avlusuna indirdiği helikopterle firar etti.
Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, 25 yıl hapse mahkum edilen 46 yaşındaki Redoine Faid, Paris'in güneyindeki Reau Cezaevi'nden helikopterle kaçtı.
Bir helikopter şirketinden gasp ettikleri helikopteri cezaevi avlusuna indiren ağır silahlı 3 kişinin, önce sis bombası attığı, sonra da demir kesici aletle kestikleri kapıdan Faid'i çıkarmayı başardıkları belirtildi.
Sadece birkaç dakika süren eylemin ardından cezaevinden ayrılan helikopterin Paris'in kuzeyine doğru yöneldiği tespit edildi. Helikopter, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından Charles-de-Gaulle Havalimanı yakınlarında yanmış halde bulundu.
Silahlı kişilerin helikopterin kaçırdıkları pilotunu serbest bıraktığı ve siyah bir otomobille A1 otoyoluna yöneldikleri belirtildi. Faid ve silahlı arkadaşlarının Aulnay-sous-Bois banliyösünde araç değiştirerek izlerini kaybettirdikleri bildirildi.
Çok sayıda suça karışan, son olarak 2010'da bir banka aracına düzenlenen soygun sırasında 26 yaşındaki bir polis memurunu öldürmekten 25 yıl hapse mahkum edilen Faid, hayatını ve karıştığı soygunları anlattığı bir de kitap yazmıştı. Faid, 13 Nisan 2013'te cezasını çektiği Lille-Sequedin cezaevinden firar etmiş, 29 Mayıs'ta bir otelde yakalanmıştı.
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