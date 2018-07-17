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Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Mersin'de yaşanan korkunç olayda cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 34 yaşındaki Onur Can, eşi 27 yaşındaki Süreyya Can'ı tartışma sırasında 4. kattan aşağı attı. Genç kadın olay yerinde can verirken, öfkeli koca gözaltına alındı

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Onur Can (34) ile eşi Süreyya Can (27) arasında Atik Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucunda eşi tarafından 4. kattan atıldığı iddia edilen Süreyya Can olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Can ise gözaltına alındı.

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Süreyya Onur'un cesedi cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çiftin Ercan (9) ve Nazlı (10) isimli iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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Mersin cinayet kadın cinayeti onur can süreyya can

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