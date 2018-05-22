Cezaevinden kaçtı, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp rehin aldı

İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçıp Bursa'ya gelen ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını bıçakladıktan sonra yaklaşık üç saat rehin alan kişi, müzakereci polisler tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, "yaralama" suçundan İzmir Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Tarık D. (40), imam nikahıyla birlikte yaşadığı İclal G'nin (36) kendisini aldattığından şüphelendi. Bunun üzerine firar eden Tarık D, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi Karıncadere Sokağı'nda İclal G'nin yaşadığı eve geldi.

Tarık D'nin evin önünde İclal G'yi bıçakladığını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polislere teslim olmayan Tarık D, rehin aldığı yaralı kadını sürükleyerek eve soktu.

- Özel harekatçılar evi sardı

Bir türlü ikna edilemeyen Tarık D. için bölgeye özel harekat ekipleri ve zırhlı araç sevk edildi. Özel harekatçılar evi ablukaya alarak beklemeye başladı, çevik kuvvet ekipleri de sokakta önlem aldı.

Müzakereci polislerin yaklaşık üç saat süren çabası sonucu ikna edilen Tarık D, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Vücudunun birçok yerinde bıçak yarası bulunan ve kan kaybeden İclal G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tarık D. ile İclal G'nin çocukları olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde uyuyan 9 aylık Efe bebek de polis ekiplerince teslim alındı.

