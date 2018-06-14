Cezaevleri Milli Takımı Moldova yolcusu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza infaz kurumu çalışanlarından oluşturulan Ceza İnfaz Kurumu Milli Takımı, Moldova'nın Vadul Lui Voda şehrinde düzenlecek 14. Avrupa Cezaevleri Futbol Turnuvası'na katılacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Eğitim Daire Başkanı Barış Öner, takımın kamp yaptığı Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Öner, cezaevlerinde yoğun ve stresli iş ortamında çalışan personelin, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yeteneklerini keşfederek gelişmelerini amaçladıkları için bu organizasyonlara katıldıklarını vurguladı.
Takımın sadece skor olarak değil, aynı zamanda centilmenliği de en üst düzeyde yansıttığını aktaran Öner, "Bu anlamda arkadaşlarımızla gurur duyduğumuz için uluslararası davetlere de katılıyoruz." dedi.
2 yıl önce Fransa'da katıldıkları turnuvada derece alarak Türk bayrağını göndere çektirdiklerini anlatan Öner, Moldova'da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
Takım Kaptanı Duran Önder de şampiyonluk hedefiyle Moldova'ya gideceklerini belirterek, çalışma arkadaşlarıyla spor yapmanın, kendilerini iş ortamının yol açtığı streslerden uzaklaştırdığı söyledi.
Ceza İnfaz Kurumları Futbol Milli Takımı, 16 Haziran Cumartesi günü karayolu ile Moldova'ya gidecek. 8 takımın katılacağı şampiyona, 18 Haziran'da başlayacak.
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