Cezaevlerindeki sandıklardan İnce çıktı

SAMSUN/ TOKAT/ SİNOP/ÇANKIRI (AA) - Samsun, Tokat ve Sinop'ta Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, FETÖ üyelerinin de bulunduğu cezaevlerindeki sandıklardan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce çıktı. FETÖ sanıklarının da bulunduğu Samsun E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıklarda, Muharrem İnce'ye 127, Recep Tayyip Erdoğan'a 93, Meral Akşener'e 65, Temel Karamollaoğlu'na 3, Selahattin Demirtaş'a 2 oy verildi. Cezaevinde kurulan "9900" ve "9901" numaralı sandıklarda sayım işlemi tamamlandı. Sandıklardan cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı İnce önde çıkarken milletvekilli seçimleri için ise her iki sandıkta MHP en çok oyu aldı. Cumhurbaşkanı seçimi için "9900" numaralı sandıkta geçerli oyların 112'sini Muharrem İnce, 81'ini Recep Tayyip Erdoğan, 75'ini Meral Akşener, 5'ini Selahattin Demirtaş, birini Temel Karamollaoğlu aldı. "9901" numaralı sandıktan geçerli oyların 127'sini Muharrem İnce, 93'ünü Recep Tayyip Erdoğan, 65'ini Meral Akşener, 3'ünü Temel Karamollaoğlu ve 2'sini Selahattin Demirtaş aldı.

Milletvekili seçiminde ise "9900" numaralı sandıkta 282 geçerli oyların 102'sini MHP, 62'sini CHP, 60'ını İYİ Parti, 32'sini HDP, 14'ünü AK Parti, birini ise Millet İttifakı aldı. "9901" numaralı sandıkta ise 293 geçerli oyun 88'i MHP, 76'sı CHP, 61'i İYİ Parti, 23'ü AK Parti, 22'si HDP, 13'ü Saadet Partisi, biri HÜDAPAR, 8'i Cumhur İttifakı, biri Millet İttifakı'na verildi. - Tokat Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de yer aldığı Tokat T Tipi Cezaevinde bulunan tutukluların, cumhurbaşkanı seçimindeki tercihi CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu. Alınan bilgiye göre, T tipi kapalı cezaevindeki tutuklular iki sandıkta oy kullandı. Cezaevinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce 302 oy aldı. Bu cezaevinde Meral Akşener'e 115, Recep Tayyip Erdoğan'a 114, Selahattin Demirtaş'a 49, Temel Karamollaoğlu'na ise 14 oy verildi. Doğu Perinçek'e ise oy çıkmadı. Milletvekili genel seçiminde ise en çok oyu alan parti HDP oldu. Cezaevinde HDP'ye 167 oy CHP'ye 126 oy verilirken, tutuklulardan 125'i MHP, 31'i ise AK Parti'den yana tercih kullandı.