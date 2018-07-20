Sağlık-Sen'in haklı taleplerinden birinin de yıpranma hakkı olduğunu dile getiren Metin Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs 2014'te ev sahipliğini yaptığımız programda sağlık çalışanlarımıza 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözü vermiş ve hemen orada düzenlemenin hayata geçmesi için üst düzey yetkililere talimat vermiştir. Ancak ne yazık ki 4 yılı aşkın süredir Türkiye'nin bürokratik alışkanlıklarını aşabilmek mümkün olmamıştır. Yıpranma payının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması, yeni dönemin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur." diye konuştu.

Memiş, bir kafede düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 500 bin sağlık çalışanının 81 milyon kişiye 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu, son 15 yılda sunulan sağlık hizmetlerine bağlı olarak toplumsal memnuniyetin yüzde 39'lardan yüzde 75'in üzerine çıktığını söyledi.

Memiş, aynı zamanda sağlık çalışanlarının yasa teklifinde yer alan 6 yıla 1 yıl yıpranma hakkının Cumhurbaşkanının müjdelediği şekilde düzeltilmesini beklediğine de işaret etti.

Yıpranma hakkı ile ilgili düzenlemenin mevcut haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanına hak sağladığını ifade eden Metin Memiş, bu hakkın sağlık hizmetlerinde çalışan bütün kadrolardaki kamu görevlilerinin tamamını istisnasız şekilde kapsaması gerektiğini savundu.

- "Son 5 yılda şiddete uğrayan sağlık çalışanı 60 binin üzerinde"

Memiş, sağlıkta şiddetin devam ettiğini belirterek, bunu önlemek için şiddet uygulayanların tutuklanması ve ağır cezalar alması gibi önemli yasal düzenlemelerin getirildiğini hatırlattı.

Ancak tutuklu yargılama konusunda bazı sorunlar nedeniyle bu düzenlemelerin uygulanamadığını aktaran Metin Memiş, şöyle konuştu:

"Cezaların caydırıcı niteliği mutlaka güçlendirilmelidir. Sağlıkta şiddeti doğuran sorunları çok boyutlu bir mücadele ile ortadan kaldırmadan şiddeti önlemek mümkün gözükmemektedir.

Sağlık Bakanlığımızın Beyaz Kod verilerine göre son 5 yılda şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısı 60 binin üzerindedir. 42 bin sağlık çalışanı sözel şiddete, 18 bin sağlık çalışanı fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Bakanlık verileri şiddet olaylarının en fazla acil servis ve polikliniklerde yaşandığı gibi çok önemli tespitler içermektedir."

