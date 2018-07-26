Cezalarını okulları boyayarak çekiyorlar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DENETİMLİ Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılan bir grup hükümlü, ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi’ kapsamında Avcılar’daki 6 okulu boyuyor.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bir süre önce Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin ‘Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması’ konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi. Adli suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında ‘170 gün kamuya yararlı işte çalışma’ cezasının bir bölümünü kaymakamlıkta tamamlayan, boyacı, 2 çocuk babası Aykut Erdoğan, projeye gönüllü katıldı. Yasaya göre, zorunlu 2'şer saat çalışması 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan Erdoğan, seçilen 24 hükümlüye mesleğinin inceliklerini anlatarak, göstermeye ve birlikte çalışmaya başladı.

FIRÇA TUTMAYI BİLMİYORLARDI

Yeşilkent Mahallesi’ndeki 5 katlı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu’nda başlatılan boya çalışmasındaki 24 hükümlünün mesleki anlamda sorumluluğu, mesleği boyacılık olan Aykut Erdoğan'a verildi. Aykut Erdoğan, fakir bir ailenin çocuğu olarak hiç okuyamadığını, “Hasbelkader” bir suç işlediğini, pişmanlık duyanlardan biri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

“Elimizden geldiği kadar okul boyayıp, çocuklarımıza yardımcı ve destek olmayı istiyoruz. Buraya geldiğimizde hiçbir arkadaşımız fırça tutmayı bile bilmiyordu. Şimdi hepsi öğrendi bu işi. İleride boyacılık yaparak geçimlerini sürdürebilirler. Amacımız topluma faydalı bir insan olmak, insanları gönüllerini kazanmak, çocuklarımıza faydalı olmak.” dedi.