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CEZALARINI OKULLARI BOYAYARAK ÇEKİYORLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA  Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılan bir grup hükümlü, ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi’ kapsamında Avcılar’daki 6 okulu boyuyor.  Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bir süre önce Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin ‘Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması’ konusunda protokol imzaladı.

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA
Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılan bir grup hükümlü, ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi’ kapsamında Avcılar’daki 6 okulu boyuyor.
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bir süre önce Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin ‘Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması’ konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi. Adli suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında ‘170 gün kamuya yararlı işte çalışma’ cezasının bir bölümünü kaymakamlıkta tamamlayan, boyacı, 2 çocuk babası Aykut Erdoğan, projeye gönüllü katıldı. Yasaya göre, zorunlu 2'şer saat çalışması 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan Erdoğan, seçilen 24 hükümlüye mesleğinin inceliklerini anlatarak, göstermeye ve birlikte çalışmaya başladı.

FIRÇA TUTMAYI BİLMİYORLARDI
Yeşilkent Mahallesi’ndeki 5 katlı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu’nda başlatılan boya çalışmasındaki 24 hükümlünün mesleki anlamda sorumluluğu, mesleği boyacılık olan Aykut Erdoğan'a verildi. Aykut Erdoğan, fakir bir ailenin çocuğu olarak hiç okuyamadığını, “Hasbelkader bir suç işlediğini, pişmanlık duyanlardan biri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:
“Elimizden geldiği kadar okul boyayıp, çocuklarımıza yardımcı ve destek olmayı istiyoruz. Buraya geldiğimizde hiçbir arkadaşımız fırça tutmayı bile bilmiyordu. Şimdi hepsi öğrendi bu işi. İleride boyacılık yaparak geçimlerini sürdürebilirler. Amacımız topluma faydalı bir insan olmak, insanları gönüllerini kazanmak, çocuklarımıza faydalı olmak"

MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR
Aykut Erdoğan, günde 4 yerine neden 8 saat kamu yararına çalıştığını anlatırken, "Bunun sebebi, çocuklara yararlı olmak, arkamızdan hayır dualarını almak. Sabah yapabileceğim başka iş yok. 08.00-16.00 arasında gönüllü çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Ben de akşam 6’dan sonra kahvede garsonluk yapıyorum. Allah’a şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Hep alın teri. Hayatımız boyunca bir yokuş çıktık, inşallah şimdi de o yokuşun inişi olur. Denetimli Serbestlik uygulaması ve böyle projeler hükümlülere manevi tatmin sağladığı gibi meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Çocuklarımıza yönelik bu proje nedeniyle kaymakamlığımıza ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-Boyanan okul binası
-Hükümlüler çalışırken
-Hükümlü Aykut Erdoğan boya- badana yaparken
-Röportaj görüntüleri

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