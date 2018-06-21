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Cezaya kızan sürücü aracını polisin üzerine sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta küçük yaştaki oğluna aracını kullandırdığı gerekçesiyle trafik cezası yazılmasına kızarak otomobilini polisin üzerine süren sürücü tutuklandı - Polisin yara almadan kurtulduğu olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta aracını küçük yaşta çocuğuna kullandırdığı gerekçesiyle trafik cezası yazılan sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü. Polis memurunun yara almadan kurtulduğu olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aracıyla Hafik ilçesinden Sivas istikametine seyreden Dursun D. (46), yolda otomobilini yaşı küçük ve ehliyetsiz oğluna verdi. Dursun D, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasına yaklaşırken aracı durdurarak direksiyona yeniden kendisi geçti.

Uygulama noktasında görevli trafik polis memuru A.A, sürücü değişmesinden şüphelenerek otomobili durdurdu. Polis memuru, uygulama noktasına gelmeden neden sürücü değiştirdiğini sorunca Dursun D, aracı oğlunun kullandığını ve sürücü belgesinin bulunmadığını söyledi.

Bunun üzerine polis Dursun D'ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira para cezası uyguladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen Dursun D. otomobilini, ceza yazan polisin üzerine sürdü.

Bir süre aracın kaputunda giden Polis memuru A.A, olaydan yara almadan kurtuldu.

Uygulama noktasındaki diğer polislerin müdahalesiyle sürücü Dursun D, gözaltına alındı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Dursun D, tutuklandı.

Olay, uygulama noktasındaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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