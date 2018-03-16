Ceza'yı tırın altından son anda kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Oktay Yılgın isimli işçinin, çalıştığı yerde beslediği köpeği Ceza'yı tır çarpacakken son anda kurtarması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sanayi sitesinde Yılgın, köpeği Ceza'yı dolaşması için tasmasını çıkararak dışarı saldı. Bu sırada yola fırlayan Ceza, tırın çarpmasından sahibinin refleksi sayesinde kurtuldu.
Köpeğinin yaşamını kurtaran Yılgın'ın kurtarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- "Çok korktum"
Yılgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza'yı tırın çarpmasından kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Depo önünde geldiği sırada köpeği gezmesi için tasmasından çıkarttığını ifade eden Yılgın, yola fırlayacağını tahmin edemediğini belirtti.
Tırın geldiği sırada köpeğin yola fırlamasıyla çok korktuğunu anlatan Yılgın, köpeği son anda kucaklayarak tırın çarpmasından kurtardığını vurguladı.
Ceza'yı güçlükle tutabildiğini aktaran Yılgın, ''Ceza'yı her zaman olduğu gibi saldım gezmesi için. İki sokak öteye gittik ki tekrar geri geldiğimizde o benden önce geldi, içeri girdi. Ben geldiğimde ise hızla dışarı doğru koştuğunu gördüm. Bu sırada yoldan bir tır geliyordu. Bu sırada tırın köpeğe çarpacağını hissederek, ani bir refleksle atlayıp tuttum. O an sadece ani karar verdim ve belki de Ceza'nın hayatını kurtardım. Onun daha koşacağı günler, birlikte zaman geçireceğimiz günleri varmış. Şu an beraberiz, inşallah daha çok günler geçireceğiz.'' diye konuştu.
- "Hayvanları mutlu görünce seviniyorum"
Hayvanları küçük yaştan beri çok sevdiğini vurgulayan Yılgın, evinde de bir köpek baktığını bildirdi.
Hayvanlara hiçbir zaman zarar gelmesini istemediğini anlatan Yılgın, sözlerini şöyle tamamladı:
''Kendimi bildim bileli hayvanlarla özellikle de köpeklere bakmayı çok seviyorum. Bu sevgim küçük yaşlardan geliyor. Hayvan bakmayı herkes sevsin. Dışarıda yardıma muhtaç, aç olarak gezen onlarca hayvan var. Bir kap su koysanız bile yeter. Ben hayvanları mutlu görünce seviniyorum. Evde bir köpeğim daha var. Hepsi sevilmeyi hak ediyor. Ben Ceza’ya 1 senedir bakıyorum. Çok alıştım ona. O da beni çok seviyor. Gün boyu beraber oynuyoruz, beraber zaman geçiriyoruz. Beraber büyüyoruz onunla. Ona bir şey olursa çok üzülürdüm. İnşallah böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız. Gezdirmeye çıkardığımda ben de artık daha dikkatli olacağım.''
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