Ceza'yı tırın altından son anda kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Oktay Yılgın isimli işçinin, çalıştığı yerde beslediği köpeği Ceza'yı tır çarpacakken son anda kurtarması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sanayi sitesinde Yılgın, köpeği Ceza'yı dolaşması için tasmasını çıkararak dışarı saldı. Bu sırada yola fırlayan Ceza, tırın çarpmasından sahibinin refleksi sayesinde kurtuldu.

Köpeğinin yaşamını kurtaran Yılgın'ın kurtarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

- "Çok korktum"

Yılgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza'yı tırın çarpmasından kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Depo önünde geldiği sırada köpeği gezmesi için tasmasından çıkarttığını ifade eden Yılgın, yola fırlayacağını tahmin edemediğini belirtti.

Tırın geldiği sırada köpeğin yola fırlamasıyla çok korktuğunu anlatan Yılgın, köpeği son anda kucaklayarak tırın çarpmasından kurtardığını vurguladı.

Ceza'yı güçlükle tutabildiğini aktaran Yılgın, ''Ceza'yı her zaman olduğu gibi saldım gezmesi için. İki sokak öteye gittik ki tekrar geri geldiğimizde o benden önce geldi, içeri girdi. Ben geldiğimde ise hızla dışarı doğru koştuğunu gördüm. Bu sırada yoldan bir tır geliyordu. Bu sırada tırın köpeğe çarpacağını hissederek, ani bir refleksle atlayıp tuttum. O an sadece ani karar verdim ve belki de Ceza'nın hayatını kurtardım. Onun daha koşacağı günler, birlikte zaman geçireceğimiz günleri varmış. Şu an beraberiz, inşallah daha çok günler geçireceğiz.'' diye konuştu.