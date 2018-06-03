HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cezayir AB Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Cezayir AB Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Avrupa Birliği (AB) merkezinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hakkında "hakaret içeren" bir görüntü çekilmesi ve paylaşılması nedeniyle AB Cezayir Büyükelçisi John O'Rourke'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel'deki AB merkezinde Cumhurbaşkanı Buteflika hakkında hakaret içeren bir görüntü çekilmesi ve paylaşılması nedeniyle AB Cezayir Büyükelçisi O'Rourke, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Nureddin İyadi tarafından çağrıldı.

Büyükelçiden, "AB'nin bu olayda sorumluluğunun olmadığını açıklaması ve söz konusu hadiseyle alakalı gerekli adımları atması" istendi.

Eski Cezayir resmi televizyonu muhabiri Leyla Hadad, geçen perşembe günü AB merkezinde basın mensuplarına ayrılan bir salonda Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlık durumu ve ülkedeki siyasi durumları eleştirdiği bir görüntü çekerek, Facebook hesabından yayınlamıştı.

Cezayir'in Brüksel Büyükelçiliği, cuma günü AB bünyesinde gerçekleşen durumu protesto ettiğini açıklamıştı.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!
Bozdağ ve Arslan, Yozgat Havalimanı'nın temelini attıBozdağ ve Arslan, Yozgat Havalimanı'nın temelini attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.