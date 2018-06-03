Cezayir AB Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Avrupa Birliği (AB) merkezinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hakkında "hakaret içeren" bir görüntü çekilmesi ve paylaşılması nedeniyle AB Cezayir Büyükelçisi John O'Rourke'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel'deki AB merkezinde Cumhurbaşkanı Buteflika hakkında hakaret içeren bir görüntü çekilmesi ve paylaşılması nedeniyle AB Cezayir Büyükelçisi O'Rourke, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Nureddin İyadi tarafından çağrıldı.

Büyükelçiden, "AB'nin bu olayda sorumluluğunun olmadığını açıklaması ve söz konusu hadiseyle alakalı gerekli adımları atması" istendi.

Eski Cezayir resmi televizyonu muhabiri Leyla Hadad, geçen perşembe günü AB merkezinde basın mensuplarına ayrılan bir salonda Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlık durumu ve ülkedeki siyasi durumları eleştirdiği bir görüntü çekerek, Facebook hesabından yayınlamıştı.

Cezayir'in Brüksel Büyükelçiliği, cuma günü AB bünyesinde gerçekleşen durumu protesto ettiğini açıklamıştı.

