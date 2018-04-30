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Cezayir açıklarında 15 göçmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cezayir açıklarında 15 göçmen hayatını kaybetti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenlerden 15'inin cesedinin bulunduğu, 19'unun kurtarıldığı, kaybolan 5 kişinin ise arandığı bildirildi.

Cezayir devlet radyosunun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na dayandırdığı habere göre, sahil güvenlik ekipleri denizde devriye gezdikleri sırada şişme bot üzerinde yasa dışı göçmenlerden 15 kişinin cesedine ulaştı, 19'unu kurtardı.

Devriye ekiplerinin ise İspanya makamlarının, 27 Nisan'da Afrika uyruklu 39 yasa dışı göçmenin İspanya sahillerine geçmek üzere denize açıldığı yönünde verdiği bilginin ardından arama yaptığı kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri ise son günlerde bölgedeki hava şartları nedeniyle böyle bir trajedinin yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Kurtarılan 19 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının kötü olduğunu aktaran ekipler, denizde kaybolan 5 kişinin ise dalgıçlar tarafından arandığı söyledi.

İspanya makamları, 2017 yılında yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrikalı göçmen Cezayir İspanya Yasa Dışı

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