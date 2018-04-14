CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Fas'ın, ülkesini Batı Sahra sorununun bir parçası haline getirmek istediğini söyledi.

Uyahya, düzenlediği basın toplantısında, Fas Kralı 6. Muhammed'in, "Cezayir'in, Batı Sahra sorununda büyük payı olduğu yönündeki" açıklamalarını değerlendirdi.

"Faslı kardeşlerimiz, Cezayir'i, sorunun (Batı Sahra) bir parçası haline getirmek istiyor." diyen Uyahya, bu meseleden sorumlu tarafın Polisario Cephesi olduğunu belirtti.

Uyahya, Cezayir'in, uluslararası meselelerin çözümünde sağduyulu hareket ettiğini ve tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Afrika'nın Sahel bölgesindeki terör gruplarıyla mücadelede Fransa'nın başını çektiği koalisyona katılmama sebebiyle ilgili de konuşan Uyahya, bunun anayasal kısıtlamalar ve başka bazı sebeplere dayandığını anlattı. Uyahya, Cezayir sınırına 3-4 kilometre mesafede askeri bir operasyon olması durumunda ise Cezayir ordusuyla bölgedeki mevcut askeri kurumlar arasında koordinasyon olacağını kaydetti.

Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle Temmuz 2017'de bölgede faaliyet gösteren terör gruplarıyla mücadele amacıyla G5 Sahel Ortak Gücü oluşturulmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 5 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "40 yılı aşkın süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." ifadesini kullanmıştı.