HABER

Cezayir Başbakanı Uyahya'dan "Batı Sahra" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Başbakan Uyahya: - "Faslı kardeşlerimiz, Cezayir'i sorunun (Batı Sahra) bir parçası haline getirmek istiyor"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Fas'ın, ülkesini Batı Sahra sorununun bir parçası haline getirmek istediğini söyledi.

Uyahya, düzenlediği basın toplantısında, Fas Kralı 6. Muhammed'in, "Cezayir'in, Batı Sahra sorununda büyük payı olduğu yönündeki" açıklamalarını değerlendirdi.

"Faslı kardeşlerimiz, Cezayir'i, sorunun (Batı Sahra) bir parçası haline getirmek istiyor." diyen Uyahya, bu meseleden sorumlu tarafın Polisario Cephesi olduğunu belirtti.

Uyahya, Cezayir'in, uluslararası meselelerin çözümünde sağduyulu hareket ettiğini ve tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Afrika'nın Sahel bölgesindeki terör gruplarıyla mücadelede Fransa'nın başını çektiği koalisyona katılmama sebebiyle ilgili de konuşan Uyahya, bunun anayasal kısıtlamalar ve başka bazı sebeplere dayandığını anlattı. Uyahya, Cezayir sınırına 3-4 kilometre mesafede askeri bir operasyon olması durumunda ise Cezayir ordusuyla bölgedeki mevcut askeri kurumlar arasında koordinasyon olacağını kaydetti.

Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle Temmuz 2017'de bölgede faaliyet gösteren terör gruplarıyla mücadele amacıyla G5 Sahel Ortak Gücü oluşturulmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 5 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "40 yılı aşkın süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." ifadesini kullanmıştı.

İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisiBaşbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Cezayir Fransa

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.