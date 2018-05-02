HABER

Cezayir, Fas Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Cezayir, Fas Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Fas Dışişleri Bakanının dün yaptığı açıklamaları protesto amacıyla bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şerif, konuya ilişkin ülkenin resmi ajansına yaptığı açıklamada, Faslı Büyükelçi Hasan Abdulhalik'in bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Şerif, Abdulhalik'in Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Nureddin Ayadi tarafından kabul edildiğini belirterek, "Fas Büyükelçisine, Cezayir yönetiminin, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ülkeye dolaylı olarak atfettiği asılsız ifadeleri tamamen reddettiği iletildi." dedi.

- Ne olmuştu?

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Bakan Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İlginizi Çekebilir

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.